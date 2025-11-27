L-a răpus pe Chivu în Champions League și a spus la ce s-a gândit în acel moment: „Antrenorul era supărat”

L-a răpus pe Chivu &icirc;n Champions League și a spus la ce s-a g&acirc;ndit &icirc;n acel moment: &bdquo;Antrenorul era supărat&rdquo; Fotbal extern
Inter a pierdut duelul din Champions League cu Atletico Madrid, scor 1-2.

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.

După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.

Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.

Ce a spus MVP-ul partidei de pe Wanda Metropolitano

Jose Maria Gimenez a fost ales cel mai bun jucător al partide cu Inter, după ce a marcat golul decisiv în ultimele minute.

Fundașul a fost vizibil emoționat la finalul meciului, dar a povestit momentul de care și-a adus aminte atunci când a marcat golul din minutul 90+3.

„Sunt foarte fericit. Sunt recunoscător celor care au fost alături de mine, mai ales în momentele dificile. Tuturor celor care au crezut întotdeauna în mine: ei știu că, de fiecare dată când cad, mă ridic mereu. Acest meci este pentru ei.

Eram hotărâți să marcăm golul victoriei. Îmi amintesc de un meci împotriva lui Levante, când antrenorul era supărat pentru că luasem peste douăzeci de cornere fără să reușim să trimitem cu capul niciunul. De data aceasta am vrut să fac diferența. Centrarea lui Antoine Griezmann a fost magnifică, trebuia doar să mă concentrez.”, a spus Jose Gimenez, după ce a marcat golul decisiv cu Inter, conform TMW.com.

În urma acestei înfrângeri, Inter se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii din Champions League și are 12 puncte din cinic meciuri jucate.

Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce &icirc;ntr-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
Veste proastă pentru Cristi Chivu, după Atletico - Inter 2-1
L-au taxat imediat pe Cristi Chivu: „Îl rog să îmi explice” + „Nu aș face asta niciodată”
Italienii s-au pus de acord în privința lui Cristi Chivu: ”E o problemă”
Arne Slot a rupt tăcerea, după o nouă înfrângere la Liverpool
Dănuț Lupu a ”cântărit” lupta pentru titlu: ”Ei au prima șansă”
Încă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea
Marseille insistă să-l cumpere pe fostul rival al lui Ianis Hagi din Scoția
Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude"
Kylian Mbappe scrie istorie în Liga Campionilor. Performanța sa din Olympiacos - Real Madrid este depășită de un singur fotbalist

Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico

Inter Milano i-a decis soarta lui Cristi Chivu

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Transferul carierei! Pleacă din Superliga României și ajunge în fotbalul german

Cristi Chivu, „pachet de nervi” după Atletico – Inter: „Am fumat trei țigări una după alta”



Dănuț Lupu a ”cântărit” lupta pentru titlu: ”Ei au prima șansă”
Arne Slot a rupt tăcerea, după o nouă înfrângere la Liverpool
Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude"
Încă o veste proastă pentru Barcelona! S-a accidentat după dezastrul cu Chelsea
Vin să îl vadă la treabă! Spaniolii, gata să spargă banca pentru jucătorul din Superliga
Primele neintelegeri la Real Madrid! Florentino Perez si Zinedine Zidane nu pot fi de acord! Care este motivul problemelor!
Scene emotionante in timpul meciului cu Franta! Gimenez a inceput sa planga pe teren
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Probleme pentru Jan Oblak în prima etapă din LaLiga. Ce au scris spaniolii după Villarreal - Atletico Madrid 2-2
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
stirileprotv Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului Guvernului Bolojan privind pensiile magistraţilor

stirileprotv Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie”

