L-a răpus pe Chivu în Champions League și a spus la ce s-a gândit în acel moment: „Antrenorul era supărat”

Astfel, echipa lui Cristi Chivu a suferit prima înfrângere din acest sezon de Champions League.

După ce Julian Alvarez a deschis scorul în minutul 9, iar Zielinski a egalat scorul în startul celei de-a doua reprize, lovitura finală a fost dată de Gimenez în minutul 90+3.

„Nerazzurrii” au cedat în deplasarea de la Atletico Madrid, după ce au primit gol în prelungirile partidei jucate pe Wanda Metropolitano.

Ce a spus MVP-ul partidei de pe Wanda Metropolitano

Jose Maria Gimenez a fost ales cel mai bun jucător al partide cu Inter, după ce a marcat golul decisiv în ultimele minute.

Fundașul a fost vizibil emoționat la finalul meciului, dar a povestit momentul de care și-a adus aminte atunci când a marcat golul din minutul 90+3.

„Sunt foarte fericit. Sunt recunoscător celor care au fost alături de mine, mai ales în momentele dificile. Tuturor celor care au crezut întotdeauna în mine: ei știu că, de fiecare dată când cad, mă ridic mereu. Acest meci este pentru ei.

Eram hotărâți să marcăm golul victoriei. Îmi amintesc de un meci împotriva lui Levante, când antrenorul era supărat pentru că luasem peste douăzeci de cornere fără să reușim să trimitem cu capul niciunul. De data aceasta am vrut să fac diferența. Centrarea lui Antoine Griezmann a fost magnifică, trebuia doar să mă concentrez.”, a spus Jose Gimenez, după ce a marcat golul decisiv cu Inter, conform TMW.com.

În urma acestei înfrângeri, Inter se află pe locul patru în clasamentul fazei ligii din Champions League și are 12 puncte din cinic meciuri jucate.

