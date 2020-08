Sevilla, REGINA EUROPA LEAGUE! Bucurie de nedescris in tabara ibericilor dupa ce au scris o noua PAGINA de ISTORIE | GALERIE FOTO

Sevilla si-a demonstrat inca o data clasa in competitiile europene si a castigat finala Europa League in fata lui Inter, scor 3-2.

Sevilla s-a impus in fata lui Inter dupa o partida nebuna, care a avut parte de mai multe rasturnari ale scorului.

Inter reusea sa deschida scorul prin Lukaku in minutul 5, insa Luuk de Jong a adus-o pe Sevilla rapid in avantaj cu doua executii superbe de cap (12', 33').

Diego Godin reusea sa inscrie pentru Inter in minutul 36 si stabilea scorul primei reprize.

In minutul 74, Sevilla a dat lovitura decisiva. Diego Carlos a avut o executie din foarfeca in interiorul careului, iar mingea deviata de Lukaku a intrat in poarta. Ibericii s-au impus cu 3-2 si au scris o noua pagina de istorie. Este al 6-lea trofeu din istoria Sevillei si al 4-lea de la schimbarea formatului competitiei din Cupa UEFA in Europa League.

Sevilla isi consolideaza statutul de cea mai de succes echipa in Europa League. Ibericii s-au impus in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 si 2020.

