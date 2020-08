As: "Intotdeauna ne va ramane Sevilla!" Reactiile de la miezul noptii ale jurnalistilor din Spania si Anglia dupa calificarea Sevillei in finala Europa League!

Presa internationala a reactionat imediat dupa finalul meciului dintre Sevilla si Manchester United.

Jurnalistii din Spania si Anglia au comentat rezultatul care a dus la eliminarea echipei lui Ole Gunnar Solskjaer din Europa League.

Cei de la As s-au declarat incantati de faptul ca Sevilla continua in Europa, fiind singura echipa din Spania care mai este angrenata intr-o competitie continentala de top. "Intotdeauna ne va ramane Sevilla!" a fost titlul pus de ei cronicii de meci.

Jurnalistii de la Marca, in schimb, l-au ridicat in slavi pe portarul Bounou, cel care a fost eroul echipei in aceasta seara. "Bono pentru inca o finala" au notat acestia, recunoscandu-i si meritele lui De Jong, care a inscris golul victoriei.

Mundo Deportivo a notat simplu: "Sevilla, in finala Europa League", amintind de revenirea rapida a spaniolilor dupa golul lui Bruno Fernandes din startul partidei.

Din Anglia, cei de la BBC au parut cei mai afectati de eliminarea lui Manchester United. "Sevilla a frant inimile celor de la United in semifinala Europa League" a fost titlul pus de ei.

Jurnalistii de la Sky Sports au amintit de ocaziile importante ratate de echipa lui Ole Gunnar Solskjaer, ilustrand articolul cu o fotografie a lui De Jong, marcatorul golului de 2-1.

Si cei de la The Guardian l-au pus in prim-plan tot pe fotbalistul care a fost rezerva la Sevilla pana in minutul 56, pentru ca in minutul 78 sa inchida portile Europa League pentru Manchester United.