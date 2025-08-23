Scoțienii au numit jucătorul care poate fi decisiv în returul FCSB - Aberdeen: „Una dintre vedetele echipei”

Alexandru Hațieganu
Scoțienii au desemnat jucătorul care ar putea face diferența în returul cu FCSB.

FCSB a remizat în meciul tur cu Aberdeen, scor 2-2, din play-off-ul Europa League. Partida a putut fi urmărită pe platforma VOYO.

Golurile „roș-albaștrilor” au fost marcate de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, în timp ce scoțienii au punctat prin Dante Polvara și Ester Sokler.

El ar putea face diferența! „Una dintre vedetele echipei”

Presa din Scoția a vorbit despre principalul pericol al lui Aberdeen pentru meciul retur cu FCSB de la București.

Scoțienii au subliniat faptul că Dante Polvara este recunoscut la Aberdeen pentru golurile marcate în meciurile importante.

Jucătorul american a dat tonul revenirii în partida tur, după ce l-a învins pe Târnovanu cu un șut din întoarcere.

„Mijlocașul american a jucat rolul unei super rezerve în duelul decisiv al lui Aberdeen împotriva FCSB.

Experimentatul jucător al campaniei europene a intrat de pe bancă, a marcat și a jucat un rol major în revenirea echipei Dons după două goluri. El a ajutat la salvarea unei remize de 2-2 pe teren propriu în play-off-ul european cu FCSB.

Americanul, care a avut puțin timp de joc de pe bancă în acest sezon, a fost una dintre vedetele echipei Aberdeen când aceasta a ajuns în faza grupelor Conference League acum două sezoane, marcând goluri importante împotriva lui Eintracht Frankfurt și PAOK.”, au scris scoțienii.

Partida FCSB - Aberdeen, din returul play-off-ului de Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în direct la PRO TV și pe platforma VOYO.

