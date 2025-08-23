Scoțienii au numit jucătorul care poate fi decisiv în returul FCSB - Aberdeen: „Una dintre vedetele echipei”

FCSB a remizat în meciul tur cu Aberdeen, scor 2-2, din play-off-ul Europa League. Partida a putut fi urmărită pe platforma VOYO.

Golurile „roș-albaștrilor” au fost marcate de Daniel Bîrligea și Darius Olaru, în timp ce scoțienii au punctat prin Dante Polvara și Ester Sokler.

El ar putea face diferența! „Una dintre vedetele echipei”

Presa din Scoția a vorbit despre principalul pericol al lui Aberdeen pentru meciul retur cu FCSB de la București.

Scoțienii au subliniat faptul că Dante Polvara este recunoscut la Aberdeen pentru golurile marcate în meciurile importante.

Jucătorul american a dat tonul revenirii în partida tur, după ce l-a învins pe Târnovanu cu un șut din întoarcere.