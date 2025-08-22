Mamadou Thiam (30 de ani) a plecat de la gruparea ardeleană și a semnat cu FCSB. Gigi Becali a plătit 50.000 de euro în schimbul său și l-a cedat gratis pe Andrei Gheorghiță la U Cluj.



Ioan Ovidiu Sabău a reacționat după acest transfer la conferința de presă premergătoare jocului cu Dinamo. Antrenorul recunoaște că atacantul senegalez reprezintă o pierdere pentru echipa sa.



Ioan Ovidiu Sabău, despre plecarea lui Thiam la FCSB



Gigi Becali a vrut să-l aducă la echipă pentru a-i face concurență lui Daniel Bîrligea în atacul FCSB-ului, în contextul în care Denis Alibec a fost mai mult accidentat în acest debut de sezon.



”Este clar că e o pierdere Thiam pentru noi, e un jucător care anul trecut ne-a ajutat foarte, foarte mult. Din acest punct de vedere, chiar vreau să-i mulțumesc, pentru că, ajutat de echipă și de noi, a avut cel mai bun an din cariera lui. Anul acesta nu au funcționat cum trebuie, asta e realitatea, nu mai era Thiam, era un alt jucător. Avea alte obiective, își dorea altceva.



Gheorghiță a debutat foarte bine. El trebuie să demonstreze în teren, noi suntem aici să-l susținem, cred în el, are calități. Dacă va fi concentrat pe fotbal, va munci foarte mult, va înțelege unde să mai lucreze, de ce are nevoie, eu cred că va putea deveni un jucător important în campionatul nostru și o investiție pentru Universitatea”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.



Senegalez născut în Franța, Thiam a mai fost pe lista FCSB-ului și în trecut, în precedentul său ”mandat” la U Cluj. După ce a jucat în Kuweit și Arabia Saudită, acesta s-a întors la Universitatea.



Pentru a-l convinge pe atacant, Becali i-a oferit și un salariu impresionant. Thiam va câștiga 25.000 de euro pe lună la FCSB și va fi printre ce mai bine plătiți jucători ai echipei. Doar Florin Tănase câștigă mai mult.

