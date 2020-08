E liber si poate veni oricand la FCSB! La ce atacant surpriza se gandeste Becali pentru Europa

Becali mai poate face un transfer de criza in urmatoarea perioada!

Elvetianul Karanovic tocmai si-a reziliat contractul cu Sepsi. Atacantul are cifre excelente, nu cere salariu mare si a mai fost in atentia FCSB acum cativa ani, astfel ca pista poate fi explorata in orice moment de stelisti!

Karanovic are 13 goluri marcate pentru Sepsi in 33 de meciuri jucate sezonul trecut. In sezonul regulat are 8 reusite, una a venit in playout si 4 in Cupa Romaniei, unde echipa din Sf. Gheorghe a ajuns pana in finala!

Chiar daca a fost rar titular, Karanovic are o medie foarte buna de goluri la minute jucate. Varful de atac a inscris o data la 107 minute!

In 2016, cand FCSB a negociat cu el pentru prima data, Karanovic cerea 40 000 de euro pe luna! Atat castiga in Franta, la Angers. Varianta agreata de stelisti era cea a unui imprumut pe un sezon, optiune care a picat pana la urma.

In cariera, Karanovic (32 de ani) a mai trecut pe la Luzern, Servette, St Gallen, Aarau sau Sochaux.