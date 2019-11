CFR Cluj - Rennes | Rennes nu se teme de deplasarea de la Cluj! Antrenorul lui Rennes, pregatit sa castige meciul: "Este o provocare mare, trebuie sa castigam maine"

CFR Cluj o intalneste pe Rennes pe teren propriu, dupa ce in meciul tur a castigat cu 1-0.

Rennes nu are nicio victorie in acest moment in grupele Europa League, insa intentioneaza sa o obtina pe prima impotriva CFR-ului lui Dan Petrescu. Francezii nu se tem de campioana Romaniei si nici nu lasa meciul tur sa le diminueze sperantele.

CFR a invins in deplasarea de la Rennes cu 1-0, prin golul marcat de Ciprian Deac in minutul 9. Francezii au ramas in 10 oameni la inceputul meciului, pentru ca scenariul sa se repete in inceputul reprizei secunde, cand inca un jucator a fost eliminat. Dan Petrescu nu va putea conta pe Susic, cel care a vazut si el cartonasul rosu.

Julien Stephan, antrenorul lui Rennes, nu se teme de CFR.

"Calculele sunt simple, noi avem nevoie sa castigam maine pentru a ne pastra sansele pentru meciul urmator. Am avut un parcurs dificil in cupele europene, am luat un singur punct din 9, iar acum trebuie sa obtinem 3 victorii din urmatoarele 3 meciuri pentru a avea posibilitatea de a ne califica. Este un joc important pentru noi, o provocare mare. Cluj este o echipa cu experienta in cupele europene, a batut Lazio la ea acasa in urma cu cateva saptamani, dar este o provocare care ne motiveaza", a spus Julien Stephan la Telekom Sport.