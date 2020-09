El e jucatorul pe care Becali l-a chemat inapoi DUPA CE FCSB il lasase sa plece fara stirea lui! A debutat in Europa la meciul cu Liberec la doar 17 ani! Lovitura data Craiovei

Octavian Popescu (17 ani) a intrat pe teren in minutul 10 al meciului cu Slovan Liberec.

Pustiul i-a luat locul lui Karanovic, care a iesit accidentat. Adus in aceasta vara dupa ce contractul cu Craiova i-a expirat, Popescu e considerat unul dintre cei mai buni jucatori din Romania la categoria sa de varsta. In perioada in care Victor Piturca o antrena pe CS Universitatea, sezonul trecut, Popescu se antrena doar cu prima echipa, iar Piturca planuia sa-i ofere debutul in Liga 1. Fostul selectioner si-a dat insa demisia, iar Octavian n-a mai apucat sa prinda echipa mare.

Craiova a vrut sa-l pastreze pe Oblemenco, dar n-a avut argumente sa-l convinga si Popescu a urmat acelasi drum ca portarul Vlad, trecut si el la FCSB acum 2 ani si jumatate. Imediat dupa ce a inceput antrenamentele in Berceni, Popescu a fost trimis in Liga a 2-a, la Turris Oltul, sub forma de imprumut pentru un an. Becali a aflat ultimul. Desi jucatorul apucase sa fie prezentat, Gigi l-a chemat inapoi si Popescu a intrat in programul primei echipe.

Cu FC Arges, duminica, Octavian a debutat in prima liga, iar in fata lui Slovan a jucat primul sau meci european la seniori!