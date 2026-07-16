"Acord total!" Au bătut palma cu starul echipei chiar înainte de U Cluj - Dinamo Kiev

&quot;Acord total!&quot; Au bătut palma cu starul echipei chiar înainte de U Cluj - Dinamo Kiev Fotbal extern
SPORT.RO
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U Cluj - Dinamo Kiev, manșa secundă din turul 1 preliminar al Europa League, se joacă diseară, de la 20:30. În tur, cele două formații au remizat, scor 1-1.

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Matviy PonomarenkoU ClujDinamo KievGalatasaray
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Cu câteva ore înaintea partidei de pe Cluj Arena, presa turcă anunță că Galatasaray a ajuns la un "acord total" cu atacantul Matviy Ponomarenko (20 de ani) pentru un transfer în această vară. Campioana din Super Lig ar fi trimis și o oferă oficială către Dinamo Kiev pentru un împrumut cu opțiune de transfer definitiv.

Galatasaray s-a înțeles cu golgheterul Matviy Ponomarenko pentru un transfer în această vară

Rămâne de văzut acum dacă Galatasaray va ajunge la un acord și cu Dinamo Kiev, în condițiile în care ucrainenii ar solicita o sumă uriașă pentru transferul definitiv, nu mai puțin de 30 de milioane de euro.

Ponomarenko ar urma să fie înlocuitorul celebrului Mauro Icardi (33 de ani) la Galatasaray, scrie Hurriyet. Golgheterul argentinian a plecat de la formația turcă în această vară, după patru sezoane în care a marcat 77 de goluri.

Matviy Ponomarenko, titular în meciul tur cu U Cluj, este considerat cel mai promițător jucător din lotul lui Dinamo Kiev. În sezonul trecut a marcat 24 de goluri în 31 de meciuri și a debutat cu gol la naționala de seniori a Ucrainei.

Dacă Dinamo Kiev va încasa suma dorită, 30 de milioane de euro, Ponomarenko va deveni al doilea cel mai scump jucător din istoria clubului, după fundașul Ilya Zabarnyi, vândut la Bournemouth cu 33 de milioane.

Până la un eventual transfer la Galatasaray, Ponomarenko este anunțat titular diseară, la returul cu U Cluj din România.

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