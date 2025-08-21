Invitat în emisiunea Play ON Sport, difuzată exclusiv pe VOYO, Răzvan Raț a analizat reușita atacantului campioanei României și a recunoscut că execuția l-a surprins.

Răzvan Raț, uluit: "Ce bine îi rămâne!"

„Dă bine, dă foarte bine. Ce bine îi rămâne! Îi rămâne mingea dintr-o respingere în capul adversarului, îi rămâne exact pe direcția de alergare, acolo unde trebuie. Meritul lui e că s-a întors și, practic, vede mingea din clinci, anticipează unde sare și e exact cu fața la joc”, a spus fostul fundaș stânga al naționalei.

Golul a venit după o fază începută de Ștefan Tîrnovanu, continuată de David Miculescu, care a câștigat duelul fizic cu un fundaș scoțian și i-a așezat mingea perfect lui Bîrligea. Atacantul nu a iertat și a deschis scorul în minutul 32.

Deși FCSB a condus cu 2-0, grație reușitelor lui Bîrligea și Olaru, scoțienii au profitat de eliminarea lui Juri Cisotti și au egalat pe final, prin Polvara și Sokler.

Returul FCSB - Aberdeen se joacă la București, joi, 28 august, de la ora 21:30.

Miza este una importantă pentru FCSB înainte de returul de la București. O calificare în Europa League ar aduce, din start, șapte milioane de euro în cont, sumă la care se pot adăuga și alți bani, în funcție de rezultate și biletele vândute la meciuri.



De cealaltă parte, prezența în Conference League ar asigura o sumă mai mică, de cinci milioane de euro.

