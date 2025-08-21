Returul FCSB - Aberdeen va avea loc săptămâna viitoare, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în direct pe VOYO.



FCSB a condus cu 2-0 în Scoția, dar gazdele au egalat pe final. Aberdeen a profitat de avantajul numeric, după ce Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 39.



Ce scrie BBC după Aberdeen - FCSB 2-2



Jurnaliștii de la BBC sunt de părere că duelul dintre Aberdeen și FCSB a fost echilibrat. Britanicii așteaptă acum cu sufletul la gură returul de pe Arena Națională. În viziunea acestora, rezervele Dante Polvara și Ester Sokler sunt eroii lui Aberdeen. Cei doi au intrat în repriza secundă și au marcat goluri scoțienilor.



"Aberdeen a revenit de la 0-2 în meciul cu FCSB, profitând de omul în plus pe care l-a avut pe teren. În urma acestui rezultat, duelul dintre cele două echipe rămâne în balanță, în vederea returului din România.



În zece oameni, FCSB s-a distanțat la două goluri în debutul reprizei secunde. Rezervele Dante Polvara și Ester Sokler au restabilit egalitatea pentru gazde. Cisotti a fost eliminat după ce l-a 'tăiat' pe Milanovic.



Bîrligea și Olaru au înscris pentru FCSB după ce gazdele s-au apărat foarte modest. Golul lui Sokler din final le oferă speranțe celor de la Aberdeen pentru o eventuală calificare", au scris cei de la BBC, după Aberdeen - FCSB 2-2.

Ester Sokler a restabilit egalitatea în meciul Aberdeen - FCSB, în minutul 89. Slovenul a reluat puternic după o lovitură de colț, iar Ștefan Târnovanu nu și-a mai putut salva echipa. Calificarea se va decide săptămâna viitoare, pe Arena Națională.



FCSB s-a calificat în play-off-ul UEFA Europa League după ce a trecut în turul trei preliminar al competiției de echipa kosovară Drita cu 6-3 la general (3-2 la București, pe Arena Națională, în tur, și 3-1 la Priștina, în retur).

