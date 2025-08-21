Campioana României a plecat cu un punct din Scoția, în urma unui meci de foc cu Aberdeen din cadrul primei manșe din play-off-ul Europa League.

Prima repriză i-a aparținut FSCB-ului, care a deschis scorul prin Daniel Bîrligea în minutul 32. Totuși, doar șapte minute mai târziu, Juri Cisotti avea să-și lase echipa în 10 oameni după un cartonaș roșu încasat.

Deși în inferioritate numerică, FCSB a reușit să ducă scorul la 2-0 în repriza secundă, după golul înscris de Darius Olaru în minutul 47.

Polvara le-a reaprins speranța gazdelor cu un gol marcat în minutul 61, iar Sokler avea să ridice stadionul în picioare cu reușita sa din minutul 89.

Reacția lui Darius Olaru după Aberdeen - FCSB 2-2

La finalul celor 90 minute, Darius Olaru a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Mijlocașul a făcut o analiză a jocului și, întrebat de jurnalistul Cristi Pintea despre cartonașul roșu primit de Juri Cisotti în prima repriză, a fost rezervat.

„A fost o partidă foarte dificilă, cu un adversar foarte bun. Un stadion și o atmosferă care te fac să te simți fantastic. Mă bucur, cumva, că, dacă ne spunea cineva la pauză că se va termina egal, probabil am fi acceptat acest rezultat. Dar, după ce am condus cu 2-0, plecăm de aici cu un gust amar.

Am reușit să ajung foarte bine în poziție, a fost practic faza lui Bîrligea, așa cum anul trecut cream foarte multe ocazii pentru el. Îi mulțumesc și mă bucur că am marcat și că mi-am ajutat echipa în această seară.

De pe margine, nu mi s-a părut că a fost de cartonaș roșu. Nu trebuie să ne gândim la arbitraj. Avem un meci în campionat pe care trebuie să-l câștigăm, iar apoi returul, unde trebuie să dăm totul ca să ne calificăm în grupele Europa League.

(n.r - despre Radunovic, Ngezana și Baba Alhassan) Acum, dacă stăm să ne gândim după meci, nu știu... Ei sunt jucători importanți pentru noi, titulari în această seară. Avem nevoie de ei în retur și sper să ne calificăm.

Cumva, toată lumea ne vedea favoriți înainte de această dublă, dar eu spun că șansele sunt egale în acest moment. Trebuie să intrăm concentrați, pregătiți bine. Îmi cunosc echipa, știu că avem forța să ne calificăm mai departe.

În momentele grele, parcă mai mult ca niciodată trebuie să se vadă forța grupului. Odată cu rezultatele, cred că vom veni și la antrenamente cu altă atitudine. Vorba aceea, victoriile aduc victorii, zic eu.

Nu vreau să discut despre arbitraj. Ce este clar e că în această seară am muncit, am tras toți pentru echipă. Am spus, păcat că am primit acel gol pe final. Pentru cât am dăruit în această seară, meritam victoria”, a declarat Darius Olaru după meci.

Echipele de start:

Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milne, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi

Rezerve: Suman, Vitols, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban

FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Miculescu, Tănase, Cisotti - Bîrligea

Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Popescu

