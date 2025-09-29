U Cluj - CFR, de la 21:00. Cote la pariuri + echipe probabile. Cel mai jucat pronostic de către pariori. Analiza lui Dan Chilom

de Dan CHILOM

Încă un meci aprins în această etapă, după Craiova - Dinamo, Petrolul - Rapid, azi a venit rândul derby-ului clujean: “U” - CFR!

Orgoliile sunt mari între cele două formații transilvănene, iar meciul se anunță a fi unul echilibrat, deoarece echipele sunt despărțite de doar 5 puncte, și acestea în favoarea celor de la “U”, care ocupă poziția a 9a, cu 13 puncte în 10 etape.

CFR este pe loc de baraj momentan, locul 13, cu doar 8 puncte și un meci mai puțin.

U Cluj - CFR Cluj | Echipe probabile



U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Artean, Simion – Bota, Nistor, Macalou – Lukic.



CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Zouma, Camora – Muhar, Păun, Emerllahu – Biliboc, Slimani, Korenica.



Kurt Zouma, ar putea fi titular pentru prima dată în trupa lui Mandorlini.

Francezul a jucat 15 minute în partida de pe propriul teren cu UTA



Luis Munteanu este accidentat și, mai mult ca sigur, nu va fi prezent pe teren în derby-ul Clujului.

