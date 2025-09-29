U Cluj - CFR, de la 21:00. Cote la pariuri + echipe probabile. Cel mai jucat pronostic de către pariori. Analiza lui Dan Chilom

U Cluj - CFR, de la 21:00. Cote la pariuri + echipe probabile. Cel mai jucat pronostic de către pariori. Analiza lui Dan Chilom
Superliga României: U Cluj - CFR Cluj, azi de la 21:00.

de Dan CHILOM

Încă un meci aprins în această etapă, după Craiova - Dinamo, Petrolul - Rapid, azi a venit rândul derby-ului clujean: “U” - CFR!

Orgoliile sunt mari între cele două formații transilvănene, iar meciul se anunță a fi unul echilibrat, deoarece echipele sunt despărțite de doar 5 puncte, și acestea în favoarea celor de la “U”, care ocupă poziția a 9a, cu 13 puncte în 10 etape.

CFR este pe loc de baraj momentan, locul 13, cu doar 8 puncte și un meci mai puțin.

U Cluj - CFR Cluj | Echipe probabile

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Artean, Simion – Bota, Nistor, Macalou – Lukic.

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Zouma, Camora – Muhar, Păun, Emerllahu – Biliboc, Slimani, Korenica.

Kurt Zouma, ar putea fi titular pentru prima dată în trupa lui Mandorlini.

Francezul a jucat 15 minute în partida de pe propriul teren cu UTA

Luis Munteanu este accidentat și, mai mult ca sigur, nu va fi prezent pe teren în derby-ul Clujului. 

Casele de pariuri o dau ușor favorită pe echipa gazdă, cu o cotă de 2.57 la victorie. 

Egalul are 3.15

U Cluj - CFR Cluj | Cote pariuri

Victoria CFR - ului este cotată cu 3.00

Cel mai pariat pronostic la meciul din această seară, este: “pauză sau final X”, cotă 1.63

Ovidiu Sabău este condus cu scorul de 1-0 de Andrea Mandorlini la meciurile directe. 

În ultimele 10 confruntări directe, CFR conduce cu 5-3. 

Ultimul derby jucat cu “U” gazdă, s-a terminat cu victoria universitarilor, scor 1-0, pe 31 Martie 2025.

CFR are un meci mai puțin, împotriva celor de la Csikszereda. 

Cea mai mare diferență de scor dintre cele două înregistrată în ultimii 10 ani, s-a produs în 21 Decembrie 2023, 4-0 pentru CFR. 

U Cluj - CFR Cluj, meci arbitrat de Marian Barbu

Partida va fi condusă de Marian Barbu, arbitru care acordă în medie 4,75 cartonașe galbene pe meci, și 0,17 roșii. 

Sub 2,5 goluri: 1.70

Sugestiile Sport.ro:

Pauză sau final X

Sau 

Sub 2,5 goluri în meci.

Peisaj de iarnă la Bâlea Lac. Prima zăpadă din acest sezon a acoperit Transfăgărășanul | VIDEO & FOTO
