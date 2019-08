Oltenii tremura: "Se poate intampla orice, inclusiv sa pierdem la masa verde! Poate cineva sa conteste decizia UEFA?"

Craiova s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa Lague dupa ce a eliminat-o pe Honved la penalty-uri.

Meciul a fost intrerupt mai bine de 30 de minute dupa ce un suporter al Craiovei a aruncat cu o bricheta si apoi cu o petarda spre arbitru. Oficialii UEFA prezenti la meci au luat in calcul chiar oprirea partidei, situatie in care Honved s-ar fi calificat cu 3-0.

Sorin Cartu are in continuare emotii. UEFA ar putea dicta pierderea partidei de catre Craiova la "masa verde". Cea mai blanda sanctiune pentru olteni ar fi o amenda drastica si inchiderea portilor pentru cateva meciuri.



"Acel suporter trebuie pedepsit! Nu poti sa aperi sau sa acoperi un asemenea gest! Sunt sute de mii de euro pierdute, plus cat va mai fi si amenda, plus sansa ratata de a juca meciul cu AEK Atena cu suporteri. Cel ce a aruncat este un om frustrat! Se poate intampla orice, inclusiv sa pierdem la masa verde! Poate cineva sa conteste decizia UEFA? Uneori intelegi, alteori nu. Lumea si-a revenit, nu-i mai cere nimeni demisia lui Papura! Avem noua puncte din trei meciuri, ne-am calificat in Europa League. Ce-ar putea sa ceara mai mult?", a declarat Sorin Cartu la ProX.