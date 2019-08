CRAIOVA - HONVED 0-0 (3-1) | "De cand eram copil nu am mai aparat 3 penalty-uri!" EROUL Craiovei, declaratie savuroasa! Ce spune despre meciul nebun cu Honved

Craiova a obtinut calificarea in turul 3 preliminar al Europa League dupa penalty-uri

Pigliacelli a fost eroul oltenilor, intr-o partida pe care nu o vor uita curand. Craiova s-a chinuit doua meciuri si doua reprize de prelungiri cu Honved, fiind calificata de portarul care a aparat 3 penalty-uri. Craiova a fost pe punctul sa piarda meciul cu 3-0 si sa se aleaga cu partida suspendata dupa ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribune in minutul 120, iar meciul a fost oprit timp de peste 30 de minute.

La finalul partidei, Pigliacelli a vorbit despre momentul in care partida a fost suspendata si a spus de cand nu a mai aparat 3 penalty-uri

"A fost o seara speciala, dar foarte important pentru noi este ca am lucrat foarte mult, pentru a castiga acest meci. Se intampla, se poate gresi un penalty, cand a venit timpul de penalty, am fost bucuros pentru ca stiu ca pot apara penaltyuri. Am exersat penalty-urile la antrenamente, am facut tot ca sa fie bine pentru acest meci. Cand am fost copil, am mai aparat 3 penalty-uri. Ne-a fost teama ca putem pierde meciul cu 3-0, am vazut arbitrul cazut, ne-a fost frica ca putem pierde acest meci", a declarat Pigliacelli la Digi.