"E inacceptabil!" REACTIE DURA a maghiarilor dupa NEBUNIA de la Craiova: comunicatul oficial al lui Honved

Craiova s-a calificat la penalty-uri in fata lui Honved. Portarul Pigliacelli a fost eroul oltenilor dupa ce a aparat trei lovituri de la 11 metri.

Meciul a fost la un pas sa fie suspendat. Partida a fost intrerupta mai bine de 30 de minute dupa ce un obiect aruncat din tribune si o petarda l-au lovit pe arbitru.

Maghiarii de la Honved acuza grave probleme de securitate.

"In minutul 119 al meciului din preliminariile Europa League s-a format un meleu in apropierea portii noastre, iar cand arbitrul Hunter a venit sa ii desparta pe jucatori o petarda a explodat langa el. Arbitrul a cazut la pamant, a avut nevoie de ingrijiri medicale si nu a putut continua meciul. Din cauza acestor scene scandaloase partida a fost suspendata jumatate de ora, timp in care arbitrii, delegatul UEFA si reprezentantii cluburilor au discutat daca meciul ar trebui sau nu reluat. In cele din urma s-a decis ca arbitrul de rezerva sa il inlocuiasca pe 'central' si meciul pe care Craiova l-a castigat cu 11 jucatori in teren ar trebui oprit in principiu. Ce este inacceptabil din punctul nostru de vedere este ce s-a intamplat la final, cand arbitrii si jucatorii nostri au fost pusi in pericol, motiv pentru care conducerea clubului a decis sa continue o partida care nu trebuia reluata in acele circumstante", se arata in comunicatul postat de clubul maghiar pe site-ul oficial.