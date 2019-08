CRAIOVA - HONVED 0-0 (3-1) |"Asteptam in continuare fanii pe Oblemenco!" Ce spune Corneliu Papura despre meciul cu Honved si despre fanii Craiovei

Craiova a obtinut calificarea in turul 3 preliminar al Europa League dupa penalty-uri

Dupa un meci nebun pe Oblemenco, in care meciul a fost oprit peste 30 de minute din cauza unei petarde care a explodat langa arbitru, Craiova s-a calificat dupa loviturile de departajare cu 3-1 si va da peste AEK Atena in urmatorul tur.

La finalul partidei, Corneliu Papura a vorbit despre incidentele de pe Oblemenco si despre meciul cu Honved

"Te bucuri pentru orice victorie. Puteam inchide meciul mult mai devreme. Ei, in ambele manse s-au aparat, puteam de acolo sa inchidem calificarea. Au fost greu de desfacut. Am ajuns la penalty-uri si era pacat sa se califice o astfel de echipa. Cand nu ai nicio sansa, apelezi la alte cai. Cand nu ai nicio ocazie in doua meciuri, asta faci. Mi se pare prea mult pentru ce s-a intamplat acolo sa pierdem meciul cu 3-0. Sa speram ca vor venii fanii pe vulcanul Ion Omblemneco, la meciul cu AEK", a declarat Papura la finalul partidei.

Partida s-a incheiat 0-0 dupa timpul regulamentar si cele doua reprize de prelungire, iar oltenii au obtinut califiarea dupa ce Pigliacelli a aparat eroic trei penalty-uri.

Partida a fost intrerupta peste 30 de minute dupa ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribune in minutul 120.