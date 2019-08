Craiova e inca in pericol sa piarda meciul la "masa verde"! "Exista precedente" Detaliul care ar putea schimba totul

Craiova s-a calificat in turul 3 preliminar al UEFA Europa League, insa meciul a fost marcat de un incident urat.

Partida s-a incheiat 0-0 dupa timpul regulamentar si cele doua reprize de prelungire, iar oltenii au obtinut califiarea dupa ce Pigliacelli a aparat eroic trei penalty-uri.

Partida a fost intrerupta peste 30 de minute dupa ce arbitrul a fost lovit de un obiect aruncat din tribune in minutul 120.

Chiar daca meciul a fost dus la bun sfarsit, pericolul nu trece pentru Craiova.

"El putea sa continue meciul, cat timp mai erau 20 de secunde si jucatorii nu au vrut sa mai joace. Mi-a spus cineva ca exista doua precedente in Europa, in care jocul a continuat, dupa ce un asistent a fost lovit in cap, iar, de fiecare data, UEFA a decis ca echipa respectiva sa piarda calificarea.

UEFA a intors rezultatul. Exista posibilitatea ca Universitatea Craiova sa pateasca acelasi lucru, dar nu mi se pare normal", a explicat Ion Craciunescu la DigiSoprt.

Mai mult, comentatorul de la postul maghiar M4 a anuntat ca meciul nu ar fi fost suspendat din cauza temerilor pe care stewarzii au avut-o in ceea ce priveste reactia suporterilor in cazul in care partida ar fi fost oprita, iar Craiova ar fi pierdut automat. Acestia ar fi spus oficialilor UEFA ca nu pot da asigurari privind siguranta, pentru ca se tem ca suporterii vor invada terenul.