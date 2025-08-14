FCSB joacă joi seară, de la ora 21:00, în deplasare cu Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League, meci transmis EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.



Olaru, pe bancă! Adrian Șut va fi căpitan diseară în Drita - FCSB



Elias Charalambous nu-i are la dispoziție pe Risto Radunovic și Denis Alibec, iar Florin Tănase este suspendat. A revenit în schimb Darius Olaru, dar căpitanul roș-albaștrilor va începe pe banca de rezerve.



Potrivit informațiilor GSP, banderola și fanionul au fost plasate în dreptul locului lui Adrian Șut în vestiar, semn că mijlocașul defensiv va fi căpitan în Kosovo.



Dacă trece de Drita, FCSB ajunge în play-off-ul Europa League, unde o așteaptă Aberdeen. În caz contrar, va coborî în Conference League, pentru un duel cu Differdange (Luxemburg) sau Levadia Tallinn (Estonia).

Adrian Șut: ”Nu putem discuta de emoții, de frica fanilor!”

Adrian Șut a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Drita. Mijlocașul campioanei României a spus că roș-albaștrii au pregătit în detaliu returul cu Drita și speră că FCSB va depăși perioada dificilă în care se află.

Șut a mărturisit că nu are emoții din cauza faptului că Drita va fi susținută din tribune de 10.000 de suporteri, chiar dacă roș-albaștrii nu vor avea parte de susținerea fanilor.

”Am încercat să pregătim detaliat meciul. Încercăm să nu primim gol, de la meci la meci, dar nici adversarul nu poate fi blocat mereu. Vom fi mai concentrați de mâine. Sper că am înțeles ce greșeli am făcut la București. Toată lumea este concentrată, toți vor să arate că putem trece peste perioada grea. E important să trecem mai departe, să obținem calificarea.

În toate meciurile suntem concentrați, dar nu-ți ies mereu toate lucrurile pe teren. Sper să facem un joc bun la Priștina și să ne calificăm. Lipsa fanilor va conta. În comparație cu ce atmosferă fac suporterii noștri pe Arena Națională... Nu știu dacă vin 10.000 de spectatori joi la meci. Oricum, nu putem discuta de emoții, de frica fanilor.

Nu pot face atmosferă mai bună decât pe Arena Națională. Trebuie să dăm dovadă de caracter în momentele grele și să ieșim de pe teren cu capul sus”, a spus Adrian Șut la conferința de presă.

