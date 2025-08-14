Cristi Chivu vrea întăriri serioase în defensivă înaintea noului sezon, iar ținta principală vine din La Liga.



Inter Milano s-a înscris în cursa pentru Loic Bade, fundașul central de 25 de ani al Sevillei, evaluat la 25 de milioane de euro.



Cristi Chivu intră în joc și pune 30 de milioane de euro la bătaie



Bade este dorit insistent și de Bayer Leverkusen și Borussia Dortmund, însă francezul pare să aibă o singură prioritate: să ajungă pe „Giuseppe Meazza”.



Potrivit Sky Sport Elveția, jucătorul a amânat răspunsul pentru cluburile din Bundesliga, așteptând oferta nerazzurrilor.

Suma de transfer pentru stoperul în vârstă de 25 de ani se învârte în jur de 30 de milioane de euro, informează suma citată.



Problema lui Inter este că transferul depinde de o plecare din lot. Benjamin Pavard are oferte de 15-20 de milioane de euro, iar vânzarea lui ar deschide drumul pentru Bade.



Fundaș modern, puternic în duelurile aeriene și sigur în construcție, Bade este văzut de Chivu drept un lider în apărare.



Sub contract cu Sevilla până în 2029, francezul este una dintre cele mai râvnite piese pe piața transferurilor.

