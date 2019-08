Noul favorit al lui Becali da semnalul de ATAC TOTAL in returul cu Mlada Boleslav! Ce spune Vina despre calificare

Vina ii linisteste pe fanii FCSB. Ros-albastrii vor ataca din primul minut in Cehia. Jucatorii cred ca pot obtine calificarea in returul cu Mlada Boleslav.

"Se decide in Cehia calificarea, pacat ca n-am dat gol azi. Am avut multe ocazii, puteam decide calificarea de aici. Speram sa dam gol acolo si sa ne calificam. Ocaziile au venit in repriza a doua, cand ne-am invatat si noi cu ei. Dupa pauza am zis ca trebuie sa pasam mai mult, au venit ocaziile, pacat ca n-am marcat. Cand a venit Mircea Lucescu la noi a fost foarte emotionant, ne-a dat un impuls. Dupa prima victorie pe care o s-o obtinem cred ca o sa intram intr-o linie normala", a spus Vina.