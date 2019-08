U CRAIOVA 0-2 AEK ATENA | Papura mai asteapta jucatori si vrea goluri la Atena! Ce spune despre schimbul cu FCSB dintre Ferreira si Balasa: "Ne-am dorit!"

Oltenii au avut ocazii, insa nu au reusit sa inscrie. Apoi, greselile facute au adus doua goluri in poarta lui Pigliacelli.

Dupa meci, Corneliu Papura a vorbit despre meciul retur si a spus ca nimic nu este imposibil la Atena.

Antrenorul oltenilor a vorbit si despre schimbul de jucatori dintre Universitatea Craiova si FCSB, care vor face rocada intre Ferreira si Balasa.

"Regretul e faptul ca nu am macarcat, am reusit sa aducem mingea in fata portii, dar ne-a lipsit acolo inspiratia. Pacat, ca nu meritam sa nu inscriem in seara asta. La retur mergem sa marcam, nu avem de ce sa nu mergem acolo sa marcam.

Cred ca pe inceput de joc am reusit sa avem cateva faze bune, i-am pus in dificultate. Trebuie sa ramanem concentrati, pentru ca orice e posibil.

Ne-au prins pe contra la primul gol. Niste jucatori cu experienta, la nivelul asta, trebuie sa inscrie!

Cred ca daca aveam publicul in seara asta era fantastic. Am un sentiment de frustrare ca nu am stat alaturi de publicul nostru, cred ca ne ajuta.

Cu siguranta ne-am dorit schimbul Balasa - Ferreira. Daca cluburile nu isi doreau, nu se facea. Este un transfer pe care ni l-am dorit si pe care l-am realizat. Sper ca jucatorii sa se adapteze.

Cu siguranta mai suntem in discutii si cu alti jucatori, sa speram ca vom alege potrivit", a spus Papura la finalul meciului cu AEK.