Soc in vestiarul FCSB-ului inaintea meciului cu Mlada! Unul dintre cei mai vechi jucatori de la FCSB si-a anuntat colegii ca pleaca

FCSB va incasa o suma modica in schimbul jucatorului.

Lucian Filip pleaca de la FCSB! Mijlocasul de 28 de ani si-a anuntat colegii inaintea partidei cu Mlada Boleslav din Europa League ca va parasi echipa in aceasta vara, anunta Fanatik! Destinatia acestuia ar urma sa fie FC Orenburg, echipa aflata in prima liga din Rusia.

Filip este cel mai vechi jucatori din lotul FCSB, ajungand la echipa in 2007! El a ajuns la prima echipa abia in 2012 insa a fost de atunci mereu o varianta pentru antrenori. FCSB va incasa doar 250.000 de euro in schimbul jucatorului.

Singurul semn de intrebare in ceea ce priveste transferul este accidentarea suferita de Filip in prima repriza a partidei cu Mlada. Filip a fost faultat dur de Matejovsky si a cerut schimbare. O accidentare serioasa pune in pericol plecarea lui Filip in Rusia.