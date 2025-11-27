Partida Universitatea Craiova - Mainz, din runda a patra de Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.



După debutul cu victorie al lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova, oltenii au un examen dificil în Conference League. Vor întâlni germanii de la Mainz, o echipă mult mai bine cotată, cu un lot evaluat la 157 de milioane de euro, adică mult peste toate formațiile din campionatul nostru.



Se umple ”Ion Oblemenco”! 23.000 de bilete vândute pentru Craiova - Mainz



Din informațiile Sport.ro, meciul a generat un interes ridicat în rândul fanilor Universității. Vor fi prezenți aproximativ 23.000 de suporteri olteni la partida de pe ”Ion Oblemenco”.



Dintre aceștia, 1.200 vor fi suporteri ai echipei oaspete. Atâtea a solicitat Mainz, urmând ca 1.100 dintre acestea să fie alocate galeriei.



Oltenii se află pe locul 20 în clasamentul fazei ligii din Conference League, în timp ce în campionat sunt pe poziția a treia.



De cealaltă parte, Mainz se află pe poziția a treia din Conference League și au maximum de puncte din primele trei partide, ultima victorie fiind 2-1 cu Fiorentina.



Echipa lui Bo Henriksen se află pe locul 17 în Bundesliga și are doar șase puncte adunate din 11 etape și vine după remiza, 1-1 cu Hoffenheim.

