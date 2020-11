Momentul de la conferinta care l-a facut pe Dan Petrescu sa ZAMBEASCA dupa meciul HORROR de la Roma! Translatorul a gresit limba: "Pe italiana!" :)

CFR Cluj a fost invinsa cu 5-0 de AS Roma in deplasarea din a treia etapa a grupelor Europa League.

La conferinta de presa de la finalul partidei, antrenorul Dan Petrescu a declarat ca CFR are nevoie de un miracol pentru a obtine calificarea in urmatoarea faza a competitiei.

"Eu am fost realist inainte de meci, nu am ce sa reprosez niciunui jucator, au dat totul, dar cu atatea absente, mai ales si gol in minutul 1.

Orice sut pe poarta de ale lor pare ca era gol, nu ne putem ascunde, Roma e Roma, CFR e CFR. Daca aveam tot lotul, sigur era un meci mult mai echilibrat.

Noi nu mai suntem pe locul 2 acum, numai un miracol ar face ca noi sa ne calificam. La noi a intrat Dodi si cine a intrat, la ei au intrat Smalling si Pedro, i-a bagat sa ii incalzeasca poate.

Avem doua meciuri acasa acum, daca facem 4 puncte, poate avem vreo sansa", a spus Dan Petrescu.

In ciuda infrangerii, antrenorul campioanei Romaniei a avut si motive sa zambeasca la conferinta de presa. Translatorul care trebuia sa traduca ce a declarat Dan Petrescu a inceput sa vorbeasca in romana in loc de italiana, lucru care i-a pus un zambet pe buze tehnicianului.