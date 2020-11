Dezvaluiri INCENDIARE despre relatia lui Dan Petrescu cu oficialii CFR-ului: "Si alti antrenori aveau pretentii, dar ei intelegeau ca nu putem face mai mult"

CFR Cluj a fost invinsa cu 5-0 de AS Roma, in a treia etapa a grupelor Europa League.

La finalul partidei, actionarul minoritar al clujenilor, Stefan Gadola, a reactionat, comentand situatia in care se afla campioana Romaniei. Acesta a vorbit si despre evolutia echipei in duelul cu AS Roma, dar a discutat si problemele care s-au creat intre Dan Petrescu si conducerea clubului dupa declaratiile de la finalul ultimei partide din Liga 1.

"E un pic trist, nu voiam un scor dintr-asta, desi era undeva prin imaginatia mea. Nu am crezut ca putem lua atat de multe goluri. Realitatea a aratat ca nu am avut aparare si un Balgradean mai putin inspirat, spun eu asa. Mi s-a parut un pic neinspirat, dar se intampla. Am luat destul de usor golurile.

Din punctul meu de vedere, am avut si penalty, dar nu sunt eu mare specialist. Pacat... Poate la 3-1 era mai frumos meciul, un scor mai digerabil. Daca intra mingea lui Hoban, iar era altceva.

In mare parte sunt la curent cu ce se intampla la echipa, dar nu stiu toate amanuntele, toate culisele. Nici nu vreau sa intru in toate. Sunt actionar si ma intereseaza lucrurile mari. E dorinta lui Dan de a avea un lot foarte bun si numeros. Pentru mine e un antrenor extraordinar, poate cel mai harnic pe care l-am vazut. Sigur, si noi ii putem oferi ceea ce putem. Exista pretentii, e normal. Am avut si alti antrenori care doreau, dar au inteles ce se poate.

Va zic un punct de vedere al unui actionar minoritar. Avem un lot bogat, dar din pacate sunt multe accidentari. Apararea a fost varza astazi. Cu Vinicius acolo nu luam atatea goluri. Se vede foarte clar, am luat goluri usoare. Undeva exista ceva in neregula. E o aparare defecta, trebuie sa vedem cum s-ar putea rezolva.

Am crezut ca lucrurile s-au calmat pentru meciul asta si, din partea noastra, a conducerii, dar si a lui Dan. Credeam ca vom face un meci bun. La un 1-0 pentru Roma eram incantat, nu aveam nicio problema.

Campionatul abia a inceput, nu e o catastrofa. Putem inca. Totul este ca Dan Petrescu sa fie decis si sa lupte pentru aceasta echipa", a declarat Stefan Gadola, potrivit GSP.