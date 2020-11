"Ce spectacol pe Olimpico!" Presa internationala a reactionat dupa cea mai dura infrangere a CFR-ului in Europa! Ce au scris jurnalistii din Italia si Spania

Presa din Italia si Spania a reactionat dupa ce AS Roma a invins-o cu 5-0 pe CFR Cluj in a treia etapa a grupelor Europa League.

Cei de la Gazzetta dello Sport au aplaudat victoria de rasunet a echipei lui Fonseca: "Manita impotriva Clujului si primul loc in grupa". In plus, ziaristii l-au laudat si pe Borja Mayoral, care a inscris de doua ori in poarta lui Balgradean.

Jurnalistii de la Corriere dello Sport au notat si ei faptul ca Borja Mayoral a reusit o dubla, declarandu-se incantati de spectacolul pus in scena pe Olimpico. Acestia au scris si ca AS Roma este pe primul loc in grupa, fiind la un pas de calificarea in etapa urmatoare a competitiei.

Nici ziaristii din Spania nu au stat departe de cea mai usturatoare infrangere a celor de la CFR Cluj. Cei de la AS au punctat faptul ca Borja Mayoral, care a ajuns la AS Roma sub forma de imprumut de la Real Madrid, a prins glas in Serie A.

Nu in ultimul rand, jurnalistii de la Diario Sport au scris despre reusita lui Pedro, fostul jucator al Barcelonei, care a fost cireasa de pe tort in infrangerea cu 5-0.