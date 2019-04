NAPOLI - ARSENAL, EINTRACHT - BENFICA, CHELSEA - SLAVIA, VALENCIA - VILLARREAL | Cei doi romani ramasi in competitie au nevoie de cate o minune

17:06

Returul sferturilor UEFA Europa League reprezinta ultima sansa pentru cei 2 romani ramasi in competitie, Vlad Chiriches si Alexandru Baluta. Napoli a pierdut in tur la Londra cu 2-0 in fata lui Arsenal si are o misiune extrem de dificila de a intoarce rezultatul in fata echipei lui Unai Emery, timp ce Slavia a pierdut pe propriul teren cu 1-0 in fata lui Chelsea. Premier League poate avea 2 echipe in semifinalele Europa Leageue, la fel cum are 2 reprezentante si in semifinalele UEFA Champions League.Spania va fi cu siguranta reprezentata in semifinale, cel mai probabil de Valencia, cea care a invins in tur cu 3-1 in deplasare la Villarreal. In pericol de retrogradare din La Liga, Villarreal are sanse minime sa intoarca scorul din tur.Cel mai nebun meci din prima mansa a fost la Lisabona. Benfica a reusit sa castige cu 4-2 gratie hattrick-ului lui Joao Felix, insa Eintracht a reusit totusi sa inscrie de 2 ori desi a jucat o buna parte din meci cu un om in minus. Nemtii eram neinvinsi in 2019 pana la acea partida.Iata partidele din aceasta searaChelsea - Slavia Praga (in tur 1-0)Eintracht - Benfica (in tur 2-4)Napoli - Arsenal (in tur 0-2)Valencia - Villarreal (in tur 3-1)