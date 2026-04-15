Transferat în schimbul a 2,6 milioane de euro, Vladislav Blănuță nu a avut parte de o primire bună la Dinamo Kiev. Aventura sa a fost marcată de la început de controverse, jucătorul fiind contestat din cauza unor materiale pro-ruse distribuite pe rețelele sociale în trecut. Din cauza acestor clipuri, integrarea sa a fost imposibilă, iar situația a urmat o traiectorie descendentă.

Potrivit jurnaliștilor ucraineni de la Sport, conducerea clubului a hotărât să renunțe la serviciile a doi atacanți în această vară: Vladislav Blănuță și Eduardo Guerrero. În același timp, sursa citată notează că și fostul internațional de tineret dorește să părăsească Ucraina, astfel că un transfer are șanse mari de reușită.

Ruptură evidentă între club și jucător

Atacantul în vârstă de 24 de ani nu a mai bifat nicio prezență în lotul echipei din luna februarie, de la meciul cu RFS din Conference League, scor 2-0, când a rămas pe banca de rezerve. Ulterior, el nu a mai fost inclus în lot pentru următoarele opt confruntări.

Un indiciu clar al despărțirii a apărut la recentul meci pierdut cu Metalist, scor 0-1. Deși Dinamo Kiev avea un singur atacant apt, clubul i-a permis lui Blănuță să părăsească țara pentru a-și vizita familia.

Fotbalistul român a adunat doar 10 apariții și un singur gol la echipa din Ucraina. El încasează un salariu anual de 520.000 de euro și are un contract valabil până în 2030, iar din CV-ul său mai fac parte formații precum Pescara, FCU Craiova și ”U” Cluj. Rămâne de văzut care va fi următoarea sa destinație.