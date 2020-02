"La toti slabii sa le punem psihologi?" Acel moment cand "perlele" se devalorizeaza! Atac violent la adresa fotbalistilor de la FCSB dupa ce Gigi Becali a facut show la TV

Atac violent la adresa celor de la FCSB.

Dupa ce a Bogdan Vintila a spus la finalul meciului cu Dinamo ca ar fi nevoie de un psiholog la echipa, Gigi Becali a declarat ieri ca nu se pune problema de asa ceva si nici nu vrea sa auda de aceasta idee. Fostul stelist, Basarab Panduru, a lansat o serie de declaratii la adresa jucatorilor vicecampioanei Romaniei pe care ii critica in termeni duri.

"Toata lumea vorbeste in ziua de azi despre psiholog. Psiholog trebuie la un jucator bun, care dintr-un anumit motiv are o problema si fotbalul nu mai e acela pe care ar putea sa il dea la valoarea pe care o are. Dar la toti slabii sa le punem psihologi? Nu ii ajuta cu nimic. Prima data trebuie sa te duci si sa te antrenezi. Antrenaza-te mult, mai mult, foarte mult, invata sa joci fotbal, dupa care vedem daca ai nevoie si de psiholog. Noi sarim peste acest lucru. Noi am vrea sa vina psihologul, nu stie sa dea cu piciorul in minge. Crezi ca ne invata psihologul sa dam cu piciorul in minge?", a declarat Basarab Panduru, la Telekomsport.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre situatia echipei sale si despre posibilitatea de a angaja un psiholog la echipa. Acesta nu concepe o astfel de situatie si a oferit o serie de declaratii fabuloase.

"Nu fac eu asa ceva, Doamne fereste! La mine psihologul e Hristos si rugaciunea si Sfanta Cruce. Ce aia psiholog? Cum sa dea suport moral psihologul? Suport moral la rugaciune, la Sfanta liturghie: Doamne Iisuse Hristoase. Sa le dea jucatorilor minte cat miliardele de miliarde de psihologi, daca e sa fie si daca merit eu. Si daca nu merit eu, mancam bataie. Dar nu ca aduc psiholog. Cum adica? Psihologul la oameni care sunt bolnavi cu adevarat. Toate nationalele au psihologi la ei, dar la mine psiholog e Hristos.

Totul numai in Hristos, in Sfanta Cruce si in liturghie, asa-i la mine psihologul, m-ai inteles? Ce sa le faca psihologul? Daca are omul ceva, probleme.. nu stiu. Mental exista rugaciunea. Noi avem mental o magazie. Si noi daca magazia aia o incarcam cu lucruri bune, Dumnezeu face si ne ies toata viata. Adica sa ne antrenam, facem, dregem, ne gandim la fotbal. Daca noi in magazia aia lasam dracii sa incarce magazia capului nostru cu gandurile lor dracesti atunci avem nevoie de psiholog", a declarat ieri Gigi Becali, la PRO X.