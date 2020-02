Scenariul care ii poate da planurile peste cap lui Gigi Becali! FCSB ar putea sa nu mai joace in cupele europene! Ce se poate intampla

FCSB ar putea sa rateze cupele europene.

FCSB a terminat sezonul regulat pe locul 4, iar trupa lui Vintila are ca obiectiv clar castigarea titlului in Liga 1. Chiar si asa, exista posibilitatea ca ros-albastrii sa rateze cupele in europene. Locul 4, nu duce in cupele europene, astfel ca vicecampioana Romaniei ar trebui sa urce pe podium sau sa castige Cupa Romaniei.

Daca FCSB termina pe locul 1, 2 sau 3, atunci vicecampioana Romaniei va merge in turul 1 preliminar Champions League sau turul preliminar din Europa League, daca nu va castiga titlul. Ros-albastrii pot castiga Cupa Romaniei, trofeu care o duce in turul 1 preliminar din Europa League. Daca acest lucru se va intampla, echipa care se claseaza pe locul 4 poate juca in cupele europene, cu conditia ca elevii lui Vintila sa termine pe podium.

In cazul in care U Craiova castiga Cupa Romaniei, iar FCSB termina play-off-ul pe locul 4, ros-albastrii pot merge in cupele europene, cu conditia ca oltenii sa se claseze pe podium, ceea ce ar asigura prezenta in cupele europene pentru formatia din Banie.

FCSB va juca prima etapa din play-off, in deplasare la Botosani, sambata, 29 februarie, de la ora 20:00. Daca trupa lui Vintila nu reuseste sa ajunga in cupele europene, va fi o adevarata lovitura financiara pentru Gigi Becali.