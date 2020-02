Dupa chinul cu Chindia, perlele lui Gigi Becali au petrecut cu LAUTARI! Coman, Tanase si Nedelcu si-au facut de cap la munte | VIDEO

Jucatorii FCSB-ului au trecut repede peste rezultatul negativ cu Chindia si au mers in grup la munte, unde au petrecut cu lautari.

FCSB nu a reusit sa se impuna pe teren propriu in ultima etapa din sezonul regulat si a remizat 1-1 cu Chindia Targoviste. Jucatorii au gasit metoda prin care sa treaca peste rezultatul negativ si au dat o fuga la munte, unde au petrecut cu lautari.

Florin Tanase, Florinel Coman, Dragos Nedelcu si Adi Popa si-au luat iubitele si au dat o super petrecere ieri seara.

Iubitele fotbalistilor au pus filmulete cu atmosfera de petrecere la poveste pe Instagram.

FCSB poate pica pe locul 4 in Liga 1 daca Botosani se va impune in aceasta seara in fata lui Poli Iasi. Echipa lui Bogdan Vintila are 44 de puncte in acest moment si este la 8 puncte in spatele liderului CFR.