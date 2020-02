"S-ar putea sa credeti ca e nebun!" Dezvaluiri de ULTIMA ORA ale lui Cornel Rapa la adresa lui Gigi Becali! Ce a spus fostul jucator al ros-albastrilor dupa ce Becali a ajuns in presa internationala

Ce a spus Cornel Rapa despre Gigi Becali si despre situatia de la FCSB.



Fostul fundas al celor de la FCSB, Cornel Rapa, care evolueaza in prezent la Cracovia, in Polonia, a acordat cateva declaratii despre patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, dupa ce declaratiile acestuia cu privire la situatia de la FCSB au ajuns in presa internationala. Rapa a castigat cu FCSB trei trofee de campion in perioada 2013-2016. Chiar daca de multe ori a fost tinut pe banca, sau a fost criticat de patron, de fiecare data cand a intrat pe teren a avut niste prestatii solide.

Dupa ce a plecat de la FCSB, in 2016, a ajuns la Pogon Szczecin, iar evolutiile convingatoare i-a facut pe cei de la Cracovia sa il transfere in vara anului 2018, echipa alaturi de care se bate la titlu in acest moment.

"S-ar putea sa credeti ca Gigi Becali este nebun, dar investeste multi bani in fotbal, iar jucatorii nu trebuie sa-si faca griji pentru nimic. Este suficient sa te concentrezi doar pe fotbal. Steaua, in Romania, este ca Legia Varsovia aici", a spus Cornel Rapa pentru sport.tvp.pl

In acest moment, Cracovia ocupa locul 2 in clasamentul din Polonia cu 42 de puncte dupa 23 de meciuri si se afla la 3 puncte in spatele liderului Legia Varsovia.