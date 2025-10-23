FOTO Adrian Șut a comis-o grav cu Bologna. Gafă impardonabilă și gol pentru italieni

Adrian Șut a comis-o grav cu Bologna. Gafă impardonabilă și gol pentru italieni Europa League
FCSB - Bologna, LIVE TEXT - AICI.

FCSBBolognaadrian sut
FCSB și Bologna și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România.

Adrian Șut a comis-o grav cu Bologna. Gafă impardonabilă și gol pentru italieni

În minutul opt al meciului, Adrian Șut a primit la în propria jumătate de la Baba Alhassan, iar fotbalistul roș-albaștrilor s-a complicat și a fost deposedat de Freuler.

Ulterior, Freuler i-a pasat lui Dallinga, care l-a servit excelent pe Odgaard și Bologna a deblocat tabela de marcaj pe Arena Națională.

Echipele de start:

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

  • Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

