Ionut Rada: "Dan Petrescu este foarte capabil sa pregateasca partidele". Fundasul ii avetizeaza pe cei de la Lazio. Ce le-a transmis Rada italienilor

Fostul jucator al celor de la CFR Cluj, Ionut Rada, a vorbit in direct la postul de radio din Italia, Radiosei, despre partida dintre CFR Cluj si Lazio din grupele Europa League.

Romanul a jucat pentru CFR Cluj timp de doua sezoane, intre 2010 si 2012 timp in care a participat si in Liga Campionilor. Fundasul roman nu este strain nici de fotbalul din Italia, acesta evoluand pentru Bari din 2015 pana in 2016.

"Experienta pe care am facut-o in Italia, la Bari, a fost foarte importanta. Am invatat foarte multe mai ales din punct de vedere tactic. La CFR Cluj am jucat doi ani si ma astept ca joi sa fie o partida foarte frumoasa", a spus Ionut Rada.

Fundasul i-a atentionat pe cei de la Lazio cu privire la modul in care pregateste Dan Petrescu jocurile:

"Clujul va viza din nou castigarea campionatului in acest sezon. Nu este nicio echipa din Romania la nivelul lor. In Europa League sper sa aiba un parcurs bun, deoarece este mult entuziasm datorita revenirii lui Dan Petrescu, care este un antrenor foarte capabil sa pregateasca meciurile. Petrescu are o echipa cu multi jucatori cu experienta europeana. Clujul stie sa se apere foarte bine, dar stie sa puna si presiune. Depinde de modul in care Dan Petrescu va pregati jocul", au fost cuvintele lui Rada.

CFR Cluj va juca joi in Europa League contra celor de la Lazio. In grupa CFR-ului si mai afla Rennes si Celtic

"Este o grupa complicata pe care trebuie sa o infrunte CFR. Lazio este o echipa mare, Rennes a castigat Cupa Frantei impotriva celor de la PSG si Celtic pe care ii stim cu totii. Va fi o grupa interesanta", a mai spus Rada.

Ionut Rada a vorbit si despre Stefan Radu, care evolueaza pentru Lazio de 11 ani si care este extrem de iubit de suporteri: "Cred ca este mai indragostit de Roma decat de Romania"

"Ne-am intalnit ca adversari in derby-ul de la Bucuresti. Am foarte mult respect pentru Radu, deoarece nu este usor sa stai atatia ani la o echipa ca Lazio. Stiu ca vara asta au fost ceva probleme, dar important este ca a ramas. Singurul lucru pe care il pot spune este ca nu cred ca a procedat corect cand a parasit echipa nationala, pentru ca trebuie sa raspundem mereu la aceasta chemare. Cred ca este mai indragostit de Roma decat de Romania", a incheiat Ionut Rada.

Printre echipele la care a evoluat Ionut Rada in cariera de fotbalist se regasesc Universitatea Craiova, Rapid Bucuresti, FC National, Steaua Bucuresti, Al Nasr, CFR Cluj, Karlsruhe si Bari.