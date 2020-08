Inter - Getafe, LIVE SCORE de la 22:00 | Revine FOTBALUL SPECTACOL! Primele 4 meciuri din optimile Europa League se joaca azi! Inter joaca o singura mansa

15:52

Sahtior Donetsk - Wolfsburg, LIVE SCORE de la 19:55

Echipa din Ucraina pleaca cu prima sansa in mansa retur a optimilor Europa League, dupa ce s-a impus cu 2-1 in meicul tur din Germania.

In plus, spre deosebire de Wolfsburg, care a jucat ultimul meci pe 27 iunie, impotriva lui Bayern, Sahtior a disputat ultimul meci oficial pe data de 19 iulie.



Goals from Júnior Moraes & Marcos Antônio gave Shakhtar a first leg advantage against Wolfsburg ????



???? How will the second leg play out? #UEL