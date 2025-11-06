Decizia luată de FCSB înainte de meciul cu Basel

Pentru meciul cu Basel, FCSB va îmbrăca al treilea echipament, cel alb. Mai mult, campionii României vor purta banderole negre, după ce miercuri a trecut în neființă Emeric Ienei.

Confruntarea va avea loc pe ”St. Jakob-Park” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro. Basel - FCSB va conta pentru etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Foto: Facebook FC Basel

Legendarul antrenor român a stat pe banca Stelei la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 contra Barcelonei, încheiată 2-0 la loviturile de departajare pentru echipa din București.



În perioada 2010-2015, la FCSB a fost legitimat Iasmin Latovlevici (39 de ani), care a bifat 177 de apariții în toate competițiile pentru grupara roș-albastră, dar și 12 goluri și 11 pase decisive.



Retras în urmă cu doi ani la Petrolul Ploiești, Iasmin Latlovevici a fost întrebat ce jucător de la FCSB este de nivel internațional la momentul actual.



Fostul fundaș stânga l-a scos în evidență pe Ștefan Târnovanu și a ținut să puncteze că în perioada în care a activat el la actuala campioană a României Ciprian Tătărușanu era cel mai bine cotat fotbalist.



”(n.r. pe cine identifici pentru nivelul acesta internațional ca fiind puncte forte pentru FCSB?) Eu cred că Târnovanu. Și noi am avut momente când Tătărușanu (n.r. Ciprian Tătărușanu) a fost cel mai bun jucător.



Asta este, trebuie acceptăm și asta. Mai sunt Olaru, Bîrligea, care au încredere mare, mai sunt...”, a spus Latlovevici, potrivit digisport.

