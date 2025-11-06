Decizia luată de FCSB înainte de meciul cu Basel

Decizia luată de FCSB &icirc;nainte de meciul cu Basel Europa League
Basel - FCSB este joi seară de la ora 19:45.

FCSBBaselEuropa League
Confruntarea va avea loc pe ”St. Jakob-Park” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro. Basel - FCSB va conta pentru etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League.

Decizia luată de FCSB înainte de meciul cu Basel

Pentru meciul cu Basel, FCSB va îmbrăca al treilea echipament, cel alb. Mai mult, campionii României vor purta banderole negre, după ce miercuri a trecut în neființă Emeric Ienei.

Legendarul antrenor român a stat pe banca Stelei la finala Cupei Campionilor Europeni din 1986 contra Barcelonei, încheiată 2-0 la loviturile de departajare pentru echipa din București.

”Ce jucător de la FCSB e de nivel internațional?” Iasmin Latovlevici a oferit răspunsul

În perioada 2010-2015, la FCSB a fost legitimat Iasmin Latovlevici (39 de ani), care a bifat 177 de apariții în toate competițiile pentru grupara roș-albastră, dar și 12 goluri și 11 pase decisive.

Retras în urmă cu doi ani la Petrolul Ploiești, Iasmin Latlovevici a fost întrebat ce jucător de la FCSB este de nivel internațional la momentul actual.

Fostul fundaș stânga l-a scos în evidență pe Ștefan Târnovanu și a ținut să puncteze că în perioada în care a activat el la actuala campioană a României Ciprian Tătărușanu era cel mai bine cotat fotbalist.

”(n.r. pe cine identifici pentru nivelul acesta internațional ca fiind puncte forte pentru FCSB?) Eu cred că Târnovanu. Și noi am avut momente când Tătărușanu (n.r. Ciprian Tătărușanu) a fost cel mai bun jucător. 

Asta este, trebuie acceptăm și asta. Mai sunt Olaru, Bîrligea, care au încredere mare, mai sunt...”, a spus Latlovevici, potrivit digisport.

Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Cristiano Bergodi laudă un club din Superliga: "E meci greu cu ei"
Cristiano Bergodi laudă un club din Superliga: ”E meci greu cu ei”
Dezvăluirea făcută de Gigi Becali despre "dirijorul" Florin Tănase înainte de FC Basel – FCSB: "Asta mi-a zis!"
Dezvăluirea făcută de Gigi Becali despre ”dirijorul” Florin Tănase înainte de FC Basel – FCSB: ”Asta mi-a zis!”
Nu s-a mai văzut! Cristi Chivu și-a băgat elevii în ședință după meciul cu Kairat: „Vincere non basta!"
Nu s-a mai văzut! Cristi Chivu și-a băgat elevii în ședință după meciul cu Kairat: „Vincere non basta!”
Capello a dat de pământ cu Inter după victoria la limită cu Kairat Almaty: "O dezamăgire!"
Capello a dat de pământ cu Inter după victoria la limită cu Kairat Almaty: ”O dezamăgire!”
Daniel Bîrligea a numit cele două calități cu care FCSB poate învinge la Basel: „Vreau să dau tot ce pot"
Daniel Bîrligea a numit cele două calități cu care FCSB poate învinge la Basel: „Vreau să dau tot ce pot”
FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 pe Sport.ro. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre meci
FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 pe Sport.ro. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre meci
Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului român

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului român

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: "Nu mai e cazul"

De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”

Partenerul de afaceri al lui Neluțu Varga s-a asociat cu Donald Trump pentru construirea Trump Tower în România!

Partenerul de afaceri al lui Neluțu Varga s-a asociat cu Donald Trump pentru construirea Trump Tower în România!

Cristi Chivu își toarnă cenușă în cap după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty: "Îmi asum întreaga responsabilitate!"

Cristi Chivu își toarnă cenușă în cap după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty: ”Îmi asum întreaga responsabilitate!”



Dezvăluirea făcută de Gigi Becali despre "dirijorul" Florin Tănase înainte de FC Basel – FCSB: "Asta mi-a zis!"
Dezvăluirea făcută de Gigi Becali despre ”dirijorul” Florin Tănase înainte de FC Basel – FCSB: ”Asta mi-a zis!”
Nu s-a mai văzut! Cristi Chivu și-a băgat elevii în ședință după meciul cu Kairat: „Vincere non basta!"
Nu s-a mai văzut! Cristi Chivu și-a băgat elevii în ședință după meciul cu Kairat: „Vincere non basta!”
FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 pe Sport.ro. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre meci
FC Basel - FCSB, LIVE TEXT de la 19:45 pe Sport.ro. Echipele probabile și tot ce trebuie să știi despre meci
Capello a dat de pământ cu Inter după victoria la limită cu Kairat Almaty: "O dezamăgire!"
Capello a dat de pământ cu Inter după victoria la limită cu Kairat Almaty: ”O dezamăgire!”
"Ce jucător de la FCSB e de nivel internațional?" Iasmin Latovlevici a oferit răspunsul
”Ce jucător de la FCSB e de nivel internațional?” Iasmin Latovlevici a oferit răspunsul
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Val de oferte pentru un internațional român: "Interes din Serie A și LaLiga + Heerenveen și Basel, discuții oficiale"
Val de oferte pentru un internațional român: "Interes din Serie A și LaLiga + Heerenveen și Basel, discuții oficiale"
Conference League | Fiorentina - Basel 1-2 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO!
Conference League | Fiorentina - Basel 1-2 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO!
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

stirileprotv Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: "O hotărâre înțeleaptă"

stirileprotv Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: ”O hotărâre înțeleaptă”

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

