Legendarul antrenor a suferit o comoție cerebrală care i-a pus capăt vieții. Emeric Ienei a fost marele antrenor al României care a stat pe bancă la meciul Stelei din 1986 cu FC Barcelona din finala Cupei Campionilor Europeni (2-0 d.l.d.).



Decizia luată de FCSB după moartea lui Emeric Ienei. Ce vor face jucătorii la meciul cu Basel



Joi, de la 19:45, FCSB o întâlnește în Elveția pe Basel în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Jucătorii campioanei vor purta banderole negre la duelul de joi. La conferința de presă premergătoare, Florin Tănase și-a exprimat regretul față de dispariția lui Ienei.



”Vreau să transmit condoleanțe familiei domnului Ienei. O zi foarte, foarte tristă. A fost o legendă care a pus fotbalul românesc pe harta mondială. Va rămâne în inimile noastre și încă o dată condoleanțe familiei.



E clar că atunci când primești o asemenea veste nu e plăcut. Cu siguranță noi eram focusați pe acest meci și trebuia să dăm totul. (n.r. Veți purta banderole negre?) Da, clar, ar trebui să purtăm banderole negre în memoria dânsului”, a spus Tănase.



Despre Emeric Ienei a vorbit și Elias Charalambous.



”În primul rând, vreau să-mi exprim condoleanțele pentru familia Ienei. A fost o legendă a acestei țări. A realizat ceva ce, cred eu, nimeni altcineva nu va mai izbuti: să câștige Liga Campionilor și să califice echipa națională la Campionatul Mondial din 1990. Este un moment foarte trist pentru noi”, a spus Charalambous.

