Ii acuza pe olteni ca i-au SCUIPAT si ca au produs EXPLOZII langa hotel! Maghiarii vor victorie cu 3-0 in fata Craiovei

Maghiarii de la Honved fac presiuni pentru a merge in turul urmator al Europa League la masa verde!

Clubul a dat un nou comunicat astazi! In materialul trimis presei, sefii clubului din Budapesta insista ca meciul trebuia terminat in minutul 119, cand nord-irlandezul Hunter a fost lovit de o bricheta aruncata din peluza Craiovei.

Maghiarii sustin ca fanii olteni au scuipat in directia jucatorilor de rezerva ai lui Honved, iar mai multi jucatori ar fi fost loviti cu brichete si monede aruncate din tribune. Sefilor de la Honved nu le-a convenit nici afisarea unor bannere cu mesaje legate de rivalitatea istorica dintre cele doua popoare. Se plang si ca in noaptea dinaintea partidei, in apropierea hotelului unde erau cazati s-au produs mai multe explozii care i-au impiedicat sa se odihneasca.

Argumentul suprem al lui Honved pentru a cere victoria la masa verde: seful dispozitivului de securitate de la stadion a transmis ca nu poate garanta siguranta brigazii de arbitri si a jucatorilor maghiari in cazul in care se ia hotararea ca partida sa fie intrerupta.