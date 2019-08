Universitatea Craiova, pedepsita si pentru RASISM! Anuntul oficial facut de UEFA! Suporterii care vor putea intra pe stadion la partida cu AEK

Craiova a fost pedepsita dupa incidentele de la partida cu Honved.

UEFA a anuntat pe site-ul oficial sanctiunile primite de Universitatea Craiova dupa incidentele din prelungirile partidei cu Honved Budapesta din turul 2 preliminar al Europa League. Arbitrul Arnold Hunter a fost lovit de o petarda, insa nu acesta este singurul motiv pentru care Craiova a fost sanctionata.

Conform comunicatului oficial al UEFA, Craiova este vinovata pentru 5 puncte din regulament: aprinderea tortelor, aruncarea obiectelor in teren, organizare deficitara, comportament rasist si probleme cu fanii! Astfel, Craiova a primit 3 partide fara suporteri in cupele europene, cea de-a 3-a fiind cu suspendare. In caz de recidiva in urmatorii 2 ani, aceasta suspendare va deveni activa. De asemenea, amenda este de 60.000 de euro.

Totusi, jucatorii Craiovei nu vor fi singuri la duelul cu AEK Atena din turul 3 preliminar al Europa League. Joi seara, pe stadion le va fi permis accesul copiilor cu varste de pana la 14 ani! Cei de la Craiova au facut un apel pe retelele de socializare.