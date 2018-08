HAJDUK - FCSB, JOI | Mesajul lui Gigi Becali inaintea dublei cu croatii: "Asta conteaza cu adevarat!" De ce se tem stelistii

Doar atmosfera din Croatia ii sperie pe stelisti. Nu si Hajduk Split.

Adversara FCSB-ului n-a castigat in noul sezon din Croatia. La ora la care FCSB facea scor cu Iasi, Hajduk Split nu reusea decat un egal acasa, 1-1 cu Lokomotiva Zagreb. Adversara stelistilor e pe locul 8 din 10 in Croatia, iar in ultimele 3 meciuri a incasat 7 goluri.

"Ne astepta un meci foarte greu intr-o atmosfera infernala!" spune Florin Tanase.

"Este un adversar bun. Noi trebuie sa mergem acolo cu gandul doar la victorie!" crede Olimpiu Morutan.

Doua victorii - asta isi propun stelistii cu Hajduk. Returul va fi la PRO TV, pe 16 august.



"Eu, si cand am jucat cu Sporting, am jucat sa atacam, nu sa ne aparam" a spus Nicolae Dica.

"Prima si prima prioritate este Europa League, adica banii" este mesajul lui Gigi Becali inaintea dublei cu Hajduk.