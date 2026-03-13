Mircea Lucescu îl va convoca pe David Miculescu pentru a-i fi rezervă lui Daniel Bîrligea la marele meci împotriva Turciei de pe 26 martie.

David Miculescu, soluția lui Mircea Lucescu

Selecționerul României este nevoit să improvizeze pentru postul de atacant central în urma accidentării suferite de Louis Munteanu, potrivit golazo.ro.

David Miculescu a fost utilizat, în ultimele sezoane la FCSB, în special pe poziția de aripă dreapta. Miculescu a evoluat însă, de-a lungul carierei, și ca atacant central.

Atuurile lui Miculescu în ochii lui „Il Luce”

Mircea Lucescu mizează pe experiența fotbalistului de 24 de ani în cupele europene, unde a strâns deja 47 de apariții pentru FCSB.

Selecționerul mai este mulțumit și de anumite calități ale lui Miculescu, respectiv fizicul, agresivitatea și capacitatea de a se impune în duelurile pentru balon.

Astfel, Daniel Bîrligea și David Miculescu vor fi gurile de foc ale lui Mircea Lucescu împotriva Turciei. Pe lângă accidentarea lui Louis Munteanu, Denis Drăguș este suspendat, iar Ioan Vermeșan va fi lăsat la România U21.

Ruptură musculară suferită de Louis Munteanu

Louis Munteanu a suferit o leziune musculară severă la antrenament și va absenta o perioadă îndelungată. Testele medicale au scos la iveală o ruptură musculară gravă, ceea ce înseamnă că jucătorul cotat la 4,5 milioane de euro va rata atât duelul cu Turcia, cât și o eventuală finală a play-off-ului pentru calificare.

Atacantul, transferat recent de la CFR Cluj în Statele Unite, la DC United, era văzut de antrenori drept principala variantă de rezervă pentru titularul Daniel Bîrligea.

Înaintea acestui eveniment nedorit, selecționerul purtase o discuție cu Munteanu pentru a analiza disponibilitatea acestuia de a face lungul drum cu avionul, în condițiile în care minutele sale pe teren nu erau garantate.

Meciul dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, începând cu ora 19:00. Dacă vor trece de turci, „tricolorii” vor întâlni câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.