În ultimele zile, au apărut informații potrivit cărora Ianis Zicu (42 de ani) ar urma să fie demis de la Farul Constanța din cauza rezultatelor modeste, iar în locul său să fie numit Ioan Ovidiu Sabău, liber de contract după despărțirea de U Cluj.

Ianis Zicu nu este deranjat de zvonurile privind înlocuirea sa la Farul Constanța

Farul Constanța a infirmat această variantă într-un comunicat oficial, iar Ianis Zicu va sta pe banca dobrogenilor la duelul din prima etapă a play-out-ului cu Petrolul Ploiești (duminică, ora 15:00).

Totuși, Ianis Zicu spune că nu ar fi deranjat dacă Farul ar intenționa să renunțe la serviciile sale. Antrenorul a recunoscut că a avut momente pe parcursul acestui sezon când inclusiv el s-a gândit să părăsească echipa.

"Nu m-a deranjat zvonul despre venirea lui Ioan Ovidiu Sabău. Știu foarte bine că acest club s-a comportat foarte profesionist cu mine. Și dacă ar fi adevărat - deși clubul a dezmințit - sincer nu m-ar deranja pentru că rezultatele noastre n-au fost pe măsură. Până la urmă, din ultimele 6 jocuri am câștigat un singur joc și e normal ca un club să aibă și variante de rezervă în situația în care lucrurile nu merg. Eu, indiferent de situație, sunt alături de club. Îmi doresc să fie clubul într-o poziție bună și atât.

Repet, clubul a ținut mai mult să fiu eu aici. Au fost momente când am fost dezamăgit de rezultate și aș fi vrut să cedez, dar clubul a fost alături de mine. D-asta sunt atașat la maxim. Ei au fost alături de mine și de staff în fiecare moment. Îmi doresc să terminăm acest sezon cum trebuie", a spus Zicu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul.

Farul a pierdut ultimele trei meciuri din sezonul regulat al Superligii și începe play-out-ul de pe locul 11, cu doar 3 puncte avans față de poziția de baraj ocupată de Csikszereda.