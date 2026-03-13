Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic nu poate conta pe Kennedy Boateng, fundașul titular al lui Dinamo, dar nici pe Andrei Mărginean, Mamoudou Karamoko sau pe nou-transferatul George Pușcaș.

Andrei Nicolescu, președintele clubului, a prefațat partida și este convins că meciul din Giulești reprezintă un moment psihologic important pentru echipa sa.

Andrei Nicolescu: ”Dacă batem Rapidul, nimic nu ne mai stă în cale”

Oficialul ”câinilor” crede că, în cazul în care Dinamo va reuși să se impună în fața Rapidului, atunci echipa lui Kopic va lua o opțiune serioasă în lupta pentru titlu. ”Roș-albii” au căzut pe locul cinci înainte de play-off și sunt la o distanță de patru puncte de liderul Universitatea Craiova.

„Cred că meciul de mâine e de referință, încă reprezintă un punct de cotitură. Dacă noi avem o victorie cu Rapidul, cred că după aia nimic nu ne mai stă în cale. Asta e părerea mea.

Dacă reușim să câștigăm, cred că o să avem șanse foarte bune. Ne așteptăm la un meci foarte intens, foarte fizic. Acolo, la ei, așa câștigă meciurile. Pe fondul unui teren destul de mic, aglomerat, închis”, a spus Andrei Nicolescu, la 48TV.

Din informațiile Sport.ro și Pro TV, Istvan Kovacs va arbitra Rapid - Dinamo. El a mai arbitrat-o pe Rapid de trei ori în sezonul regulat al actualei stagiuni: 1-1 vs. CFR Cluj (etapa #2), 2-2 vs. FCSB (etapa #6) și 1-2 vs. FCSB (etapa #21).

Pe Dinamo, Istvan Kovacs a arbitrat-o într-un singur meci, cel cu Universitatea Craiova din runda #26, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte*

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

*a beneficiat de rotunjirea punctajului

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.