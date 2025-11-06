După un start de meci horror, cu Ștefan Târnovanu eliminat și un penalty comis de Ngezana, FCSB a intrat la pauză cu dezavantaj pe tabelă (scor 1-0). Elevețienii au început și mitanul secund în forță, dar, cu toate acestea, roș-albaștrii au reușit să restabilească egalitatea pe tabelă printr-un gol de toată furmusețea.



Darius Olaru, gol superb în Basel - FCSB



În minutul 57, o minge l-a găsit pe căpitanul campioanei în apropierea careului. Olaru a preluat cu stil, a ridicat mingea peste fundașul advers și a trimis o torpilă din voleu. Mingea și-a croit drumul spre poartă, execuție ce l-a lăsat pe portarul advers „mască”. VEZI GALERIA

