FOTO Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal!

Ștefan T&acirc;rnovanu, &rdquo;roșu&rdquo; direct &icirc;n Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal! Europa League
Basel - FCSB, LIVE TEXT - AICI.

FCSBBaselStefan TarnovanuEuropa League
Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park”.

Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal!

  • Vlcsnap 2025 11 06 20h13m31s873
Foto: Captură TV

În minutul 12 al meciului, Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. A intrat în luptă Lukas Zima, în locul lui Mamadou Thiam.

În continuare, Basel a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție avantajoasă. Xherdan Shaquiri a executat cu mult efect, dar mingea s-a oprit în mâna lui Siyabonga Ngezana.

”Centralul” a arătat punctul cu var, iar același Shaqiri l-a învins cu multă finețe pe Zima.

Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan

Antrenor: Elias Charalambous

  • Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek - Borschinski

Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo

Antrenor: Ludovic Magnin

