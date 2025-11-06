Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park”.
FOTO Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal!
Basel - FCSB, LIVE TEXT - AICI.
Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul dintre Basel și FCSB a avut loc pe ”St. Jakob-Park”.
Ștefan Târnovanu, ”roșu” direct în Basel - FCSB. Ce a urmat, catastrofal!
Foto: Captură TV
În minutul 12 al meciului, Ștefan Târnovanu a comis henț în afara careului și a văzut direct cartonașul roșu. A intrat în luptă Lukas Zima, în locul lui Mamadou Thiam.
În continuare, Basel a beneficiat de o lovitură liberă dintr-o poziție avantajoasă. Xherdan Shaquiri a executat cu mult efect, dar mingea s-a oprit în mâna lui Siyabonga Ngezana.
”Centralul” a arătat punctul cu var, iar același Shaqiri l-a învins cu multă finețe pe Zima.
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam - Bîrligea
Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan
Antrenor: Elias Charalambous
- Basel: Hitz - Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse - Metinho, Leroy - Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek - Borschinski
Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo
Antrenor: Ludovic Magnin
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News