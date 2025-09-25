Unicul gol al meciului a fost înscris de David Miculescu, în minutul 13, după o pasă a lui Denis Alibec. Fostul jucător de la UTA a preluat la aproximativ 12 metri de poarta olandezilor, s-a întors și a marcat cu un șut excelent plasat.

Gigi Becali: "Facem 6 puncte după meciul cu Young Boys. Cu Oțelul vor juca Tănase, Bîrligea și Radunovic"

Gigi Becali este încrezător că pentru FCSB va urma o nouă victorie în Europa League, contra lui Young Boys Berna, pe teren propriu, joi, 2 octombrie. Totuși, finanțatorul campioanei este mai preocupat de următorul joc din campionat, cu Oțelul Galați, având în vedere situația dezastruoasă din Superliga - o singură victorie în 10 etape.



Becali a anunțat și formula de start pe care o pregătește FCSB pentru partida cu Oțelul, care este programată duminică, de la ora 20:30, pe teren propriu.



"Jucăm cu Young Boys Berna acum, nu? Facem și noi 6 puncte. Trebuie să-i batem! O luăm meci cu meci. Zic și eu cum zic toți tehnicienii. Primul meci e cu Galațiul, care e mai important acum.



Cu Oțelul vor fi titulari Tănase și Bîrligea. Să vedem cum sunt ceilalți, dacă sunt odihniți. Probabil va intra Pantea pentru că d-aia l-am ținut. O să intre și Radunovic. El zice că e odihnit și că poate.



Noi trebuie neapărat să câștigăm în campionat. Fotbalul ăsta e ceva... adică te duci în Olanda, îi bați pe ăștia, care sunt o echipă bună, și te bate Argeșul, Botoșaniul sau faci egal cu Slobozia. Nu mai știu, sunt niște lucruri la care nu mă pricep", a spus Gigi Becali, la Digisport.

FCSB încasează 450.000 de euro pentru victoria cu Go Ahead Eagles

FCSB avea deja asigurată suma de 4.310.000 de euro pentru calificarea în faza principală din Europa League. După 1-0 cu Go Ahead Eagles, campioana României a mai adăugat în conturi 450.000 de euro, suma oferită de UEFA pentru o victorie în acest moment al competiției.



Pe lângă sumele acontate de FCSB din calificări și bonusuri pentru victorii/remize, se vor mai adăuga banii din bilete și market pool.

Gigi Becali a anunțat înaintea meciului cu Go Ahead Eagles că formația roș-albastră a încasat deja aproximativ 1,5 milioane de euro numai din vânzarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din faza principală Europa League.

FCSB în faza principală din Europa League: rezultate și program



Cu trei puncte asigurate în grupa XXL din Europa League după prima rundă, FCSB va începe curând pregătirile pentru primul meci de acasă, cel cu elvețienii de la Young Boys, care e programat joi, 2 octombrie, de la 19:45.

