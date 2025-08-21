Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, și-a dorit ca echipa sa să ajungă în faza principală din UEFA Champions League, dar visul său s-a ruinat încă din turul doi, când campioana României a fost eliminată de Shkendija.



Acum, FCSB bate ”la poarta” Europa League, performanță care îi poate aduce campioanei României, din start, peste șapte milioane de euro, sumă la care se mai adaugă și alți bani în funcție de rezultatele echipei și banii din biletele vândute.



Gigi Becali nu a renunțat la visul său, FCSB în Champions League



Chiar și așa, Becali consideră că acest an este unul ”pierdut” pentru echipa. Vrea sumele uriașe pe care le asigură o calificare în Champions League, de peste 50 de milioane de euro.



„Pentru mine nu contează Conference League. Pentru mine contează banii ăia ca să pot să-mi întăresc echipa. Orice an în care nu am intrat în Liga Campionilor, pentru mine, e un an pierdut. O să râdeți, dar așa gândesc.



N-am nicio treabă, pot să fie 10 milioane, 15, 20, câte or fi. Eu nu țintesc o competiție secundară”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League



Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).



Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.

