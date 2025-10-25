Pe cât de reușită a fost campania precedentă pentru campioana României, pe atât de prost decurge sezonul actual pentru formația pregătită de cuplul Charalambous – Pintilii.

Iar dacă reușitele din stagiunea precedentă au însemnat și o mare lovitură financiară – FCSB a câștigat peste 20 de milioane de euro din Europa! -, de această dată, lipsa rezultatelor a cam închis și „robinetul“ cu bani europeni. Din toate punctele de vedere!

În primul rând, au scăzut veniturile din vânzarea biletelor. Anul trecut, entuziasmul generat de parcursul roș-albaștrilor a umplut tribunele, meci de meci. Acum, FCSB – Bologna (1-2) s-a jucat cu destule locuri goale pe Arena Națională.

FCSB, perspective sumbre în Europa League

Dar Gigi Becali mai are un motiv de supărare. La participarea precedentă a FCSB-ului în grupa de Liga Europa, echipa a câștigat două meciuri, în primele trei etape: 4-1 cu RFS și 1-0 cu PAOK Salonic. Pentru aceste rezultate, FCSB a încasat 900.000 de euro de la UEFA!

Acum, cu două înfrângeri în trei etape, FCSB a adunat doar 450.000 de euro. Vorbim despre suma primită de la forul european pentru succesul cu Go Ahead Eagles (1-0) din runda inaugurală. Și, la ce joacă echipa la ora actuală, perspectivele roș-albaștrilor sunt destul de sumbre în Europa League. Ceea ce confirmă că acest sezon riscă să fie unul total ratat, mai ales că și în campionat a apărut o situație fără precedent, după cum Sport.ro a demonstrat aici.

