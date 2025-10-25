În meciul cu Bologna, scor 1-2, Olaru a ieșit șifonat, cu arcada spartă, după ce a fost lovit de un adversar.

Ioan Becali: ”Nu știu ce era cu Olaru, parcă luase cocaină!”

Chiar dacă nu mai strălucește ca mai înainte de accidentare, Ioan Becali, agentul lui Darius Olaru, are mare încredere în căpitanul celor de la FCSB, în primul rând pentru felul în care acesta se dăruiește la fiecare meci al campioanei României.

De altfel, renumitul impresar a ținut să precizeze faptul că Darius Olaru nu este genul de fotbalist care să alerge după bani și spune că în trecut, când exista posibilitatea unui transfer, fotbalistul nu îi răspundea la telefon.

”Olaru s-a sacrificat în atâtea contre, în atâtea discuții cu arbitrul, nu știu, parcă era… nu știu ce era cu el, parcă luase cocaină, parcă luase ceva care-l irita. Avea o energie, nu se mai stăpânea. Au fost și câteva faulturi care nu le-a dat. Arbitru nu știu dacă a fost părtinitor, dar a fost un arbitru slab. Au fost multe clinciuri în care au fost faulturi adevărate. La Olaru, când i-a spart arcada, putea să dea al doilea galben.

Olaru a alergat peste tot, a recuperat, nu a pasat ca în vremurile lui bune, n-a tras pe poartă, dar el, și când nu joacă, el își face treaba, se dăruiește total.

E un băiat care nu e ‘Stai, domn-le, schimbă-mi contractual, mărește-l’. Îl caut la telefon și nu dau de el. Vorbeam, eram aproape să vorbim cu cineva: ‘Da, nea Giovanni, lasă, nu e problemă, banii nu sunt o problemă’. Nu dădeam de el”, a spus Ioan Becali la Fanatik.

